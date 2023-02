Transgender | perché non sono d’accordo con la semplificazione fatta dalla legge spagnola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023)consapevole di addentrarmi in un argomento che è un ginepraio per implicazioni etiche, religiose, culturali ed emozioni profonde (inconsce) ancestrali. Lo faccioritengo che qualcuno che abbia un minimo di esperienza in questo settore debba far sentire la sua opinione (che non vuole essere definitiva) rispetto all’argomento delicato della cosiddetta disforia di genere. Faccio due premesse. La prima riguarda il mondo scientifico. In questo contesto non tutto ciò che viene teorizzato è sicuro e scontato. Ad esempio la teoria per cui sia possibile la fusione nucleare controllata è ampiamente diffusa anche se controversa e, al momento, non si è riusciti a ottenerla in modo continuativo e adeguato all’uso umano. Anche in campo psicologico esistono teorie ampiamente accettate, ma non certe. Per quanto concerne la “disforia di genere” esistono ...