Tragedia sventata a Carnevale | bimbo rischia di soffocare con i coriandoli

Leggi su tpi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Domenica 19 febbraio, nel corso dei festeggiamentia Montallegro (Agrigento) un bambino di 6 anni hato dia causa deiche aveva ingerito. Fortunatamente, l’assessore comunale Giuseppe Cinquemani, nonché soccorritore del 118, è riuscito a salvarlo. È stato proprio Cinquemani a raccontare quanto accaduto. I fatti si sono svolti su viale Vittorio Emanuele. Decine di bambini mascherati erano intenti a lanciarsiaddosso, quando avrebbero “colpito” erroneamente anche ildi 6 anni, che ha ingerito i pezzetti di carta colorati,ndo così di. In quel momento, Cinquemani è intervenuto tempestivamente, mettendo in atto le manovre necessarie per sbloccare le vie respiratorie del bambino. ...