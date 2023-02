Traffico Roma del 21-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverdeun pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ostia Acilia e lo svincolo continua Eur ancora in esterno in carreggiata abbiamo Chiudi tra le uscite a piedi Tuscolana in tangenziale code tra Corso Francia uscita Salaria in direzione San Giovanni ci sono difficoltà sulla Casilina un incidente avvenuto nei pressi di via si sta provocando incolonnamenti nelle due direzioni Ci troviamo tra giardinetti e Torre Maura ripercussione anche per chi dal raccordo deve immettersi sulla stessa Casilina disagio in via Appia Nuova ci sono quelle tra Piazza Re die ponte lungo in direzione di largo dei Colli Albani la causa un incidente a Tor Vergata la polizia locale Cisliano un altro incidente in via Cambridge ripercussioni Hennè sulle strade limitrofe chiusure ...