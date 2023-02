Traffico Roma del 21-02-2023 ore 13:30 (Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverde Roma dalla redazione la circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila attenzione per un incidente segnalato su via Casal del Marmo nei pressi di via Lorenzo Panciatichi partiti lunedì a Torpignattara in via di Acqua Bullicante il lavoro in corrispondenza di via Formia con una riduzione della carreggiata verso via Prenestina e mettere su quest’ultima e rallentamenti al di via di Rocca Cencia a causa di lavori anticipiamo per il pomeriggio di domani è in programma una manifestazione a partire dalle 15 in Piazza di Porta San Giovanni deviazioni per le numerose linee bus che vi tratta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina È tutto Buon proseguimento l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverdedalla redazione la circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila attenzione per un incidente segnalato su via Casal del Marmo nei pressi di via Lorenzo Panciatichi partiti lunedì a Torpignattara in via di Acqua Bullicante il lavoro in corrispondenza di via Formia con una riduzione della carreggiata verso via Prenestina e mettere su quest’ultima e rallentamenti al di via di Rocca Cencia a causa di lavori anticipiamo per il pomeriggio di domani è in programma una manifestazione a partire dalle 15 in Piazza di Porta San Giovanni deviazioni per le numerose linee bus che vi tratta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina È tutto Buon proseguimento l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia ...

