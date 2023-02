Traffico Roma del 21-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per tre incidenti sul Lungotevere Cenci in via Giolitti altezza via Bixio in via Walter Tobagi altezza di via del Pettirosso sulla metro è interrotta la circolazione nella tratta a Termini San Giovanni per sentire il tuo corso a una persona sui binari ha la stazione Vittorio Emanuele proseguono le potature in via Nomentana fino alle 18 circa è chiuso il tratto tra corso Trieste Viale XXI Aprile beviate le linee 60 62 66 8290 cantieri e deviazioni per la linea del trasporto pubblico anche in altri quartieri della città in Viale Leonardo Da Vinci lavori tra Viale Giustiniano Imperatore in via Silvio d’Amico deviata la linea di bus 715 Disattivati tre fermata nel quadrante est della città cantiere a Cerea via Prenestina contemporanee chiusure tra via Rocca Cencia e via Fosso ...