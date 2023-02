Traffico Roma del 21-02-2023 ore 09:30 (Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverde Roma per ritrovati sul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti tra la diramazione Roma nord e la Nomentana file a tratti Poi tra la Casilina e la pianura Giada interna altre file per lavori in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina è tra la Prenestina e la Tiburtina ci sono i collegamenti a tratti sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino Tra l’altro il Tevere via della Magliana verso il centro si sta in coda sul tratto cittadino della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso 100 e tra Tor Cervara è d’accordo proprio in tangenziale fine da via Tiburtina a via del Foro Italico e tra viale dello Scalo di San Lorenzo in via Leone verso San Giovanni rallentamenti per un nuovo incidente sul Lungotevere dei Cenci altro incidente su via Giolitti alla stazione nei pressi di via Nino Bixio che altro il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverdeper ritrovati sul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti tra la diramazionenord e la Nomentana file a tratti Poi tra la Casilina e la pianura Giada interna altre file per lavori in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina è tra la Prenestina e la Tiburtina ci sono i collegamenti a tratti sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino Tra l’altro il Tevere via della Magliana verso il centro si sta in coda sul tratto cittadino della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso 100 e tra Tor Cervara è d’accordo proprio in tangenziale fine da via Tiburtina a via del Foro Italico e tra viale dello Scalo di San Lorenzo in via Leone verso San Giovanni rallentamenti per un nuovo incidente sul Lungotevere dei Cenci altro incidente su via Giolitti alla stazione nei pressi di via Nino Bixio che altro il ...

