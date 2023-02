Traffico Roma del 21-02-2023 ore 08:30 (Di martedì 21 febbraio 2023) Luceverde Roma Buongiorno Traffico in aumento sul grande raccordo anulare con rallentamenti a tratti tra la diramazione Roma nord della Nomentana file a tratti dalla Casilina è la più a lungo la carreggiata interna fine a tratti ancora per lavori lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina è tra la Prenestina la Tiburtina piccolo da menti sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra la massa del Tevere via della Magliana andando in direzione Eur si sta in coda sul tratto cittadino della A24 Roma L’Aquila tra Tor Cervara la tangenziale est verso il centro è tratto c’è il raccordo proprio in tangenziale altre file tra via dei Monti Tiburtini via Salaria sei fuori Italico 3 viale dello Scalo di San Lorenzo in via Nola in direzione San Giovanni Traffico intenso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 febbraio 2023) LuceverdeBuongiornoin aumento sul grande raccordo anulare con rallentamenti a tratti tra la diramazionenord della Nomentana file a tratti dalla Casilina è la più a lungo la carreggiata interna fine a tratti ancora per lavori lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina è tra la Prenestina la Tiburtina piccolo da menti sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra la massa del Tevere via della Magliana andando in direzione Eur si sta in coda sul tratto cittadino della A24L’Aquila tra Tor Cervara la tangenziale est verso il centro è tratto c’è il raccordo proprio in tangenziale altre file tra via dei Monti Tiburtini via Salaria sei fuori Italico 3 viale dello Scalo di San Lorenzo in via Nola in direzione San Giovanniintenso ...

