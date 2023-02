Totocalcio, la schedina del 25-28 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha pubblicato la nuova schedina del nuovo Totocalcio per quanto concerne le partite di calcio in programma tra il 25 e il 28 febbraio. Di seguito ecco il nuovo concorso dello storico gioco a premi che permette a chi scommette sugli esiti delle partite, in base alle differenti formule scelte, di portarsi a casa cifre molto alte. Di seguito vi proponiamo la nuova schedina con gli eventi obbligatori, otto, presenti nel pannello A, e gli eventi opzionali, dodici, che trovate nel pannello B. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO Totocalcio: ECCO COME FUNZIONA PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1. Milan – Atalanta 2. Ajaccio – Troyes 3. Celta Vigo – Valladolid 4. Juventus – Torino 5. Hellas Verona – Fiorentina 6. Lecce – Sassuolo 7. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha pubblicato la nuovadel nuovoper quanto concerne le partite di calcio in programma tra il 25 e il 28. Di seguito ecco il nuovo concorso dello storico gioco a premi che permette a chi scommette sugli esiti delle partite, in base alle differenti formule scelte, di portarsi a casa cifre molto alte. Di seguito vi proponiamo la nuovacon gli eventi obbligatori, otto, presenti nel pannello A, e gli eventi opzionali, dodici, che trovate nel pannello B. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1. Milan – Atalanta 2. Ajaccio – Troyes 3. Celta Vigo – Valladolid 4. Juventus – Torino 5. Hellas Verona – Fiorentina 6. Lecce – Sassuolo 7. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna10015257 : @SalvOasi @RichardGinocchi Ma Salvo non ricordi di Pepito Sbazzeguti? Era Peppone nel film di don Camillo! Aveva… - number1719 : @SalvOasi @RichardGinocchi Era il nome in codice che Peppone aveva indicato sulla schedina vincente del Totocalcio. Che ve lo dico a fare... - SilvanaLevanti1 : @mariamacina Voi con i vostri numeri da schedina del totocalcio non avete il diritto di criticare i provvedimenti d… - CandGianni : @dianacalibana @ilconte_dantes Un po' come fare 0 alla schedina del fu totocalcio. Mica facile ?? - skillandbet : ?? I nostri #Pronostici sul Totocalcio? ?? -