Toscana: stop al certificato medico per rientrare a scuola. La regione approva la legge (Di martedì 21 febbraio 2023) La proposta di legge della giunta è stata accolta ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Per tornare a scuola dopo una malattia in Toscana gli studenti non dovranno più presentare il certificato medico: neppure dopo cinque giorni di assenza L'articolo proviene da Firenze Post.

