Torrecuso | un nuovo automezzo per la Misericordia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – “Unè entrato nella famiglia delladidestinato al trasporto di persone svantaggiate con ridotte capacità motorie. Si tratta di un Fiat Qubo che può trasportare fino a quattro passeggeri autista escluso”. Lo ha annunciato il governatore delladiNicola Maiello. “Visto l’incrementarsi delle tante ‘chiamate’ per il trasporto di persone disabili sia da parte di cittadini che da parte di Enti – ha continuato Maiello – ci siamo attivati per acquistare questomezzo per le molteplici richieste. Come tutti sanno le Confraternite svolgono servizio di trasporto sanitario e pronto soccorso con ambulanze medicalizzate, auto mediche e altri mezzi – ha ...