Torre Maura – Sgomberati tre appartamenti dell'Ater occupati – Nuovi sgomberi di case occupate abusivamente nella capitale. Con grande dispiego di mezzi, blindati, camionette della polizia e cani antidroga, sono stati sgomberati ieri a Torre Maura tre appartamenti di edilizia popolare dell'Ater occupati da abusivi. Come deciso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura, in linea con le direttive emanate dal ministro dell'Interno Piantedosi, gli agenti della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale hanno dato il via alle operazioni di liberazione di tre appartamenti dell'Ater occupati abusivamente da tempo in via delle ...

