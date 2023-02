Tornavano da una festa Boato alle 2.30 di notte (Di martedì 21 febbraio 2023) L'auto distrutta, sulla quale erano le due vittime, al casello della A4 Torino - Milano alla barriera Ghisolfa. Il conducente è nel reparto psichiatria del San Carlo Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) L'auto distrutta, sulla quale erano le due vittime, al casello della A4 Torino - Milano alla barriera Ghisolfa. Il conducente è nel reparto psichiatria del San Carlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Tornavano da una festa Boato alle 2.30 di notte - GArbaree : si evince che nonostante il Cristianesimo fosse ormai affermato in quasi tutto il mondo conosciuto, le popolazioni… - acciodiangelo : hot girls hanno avuto una fase alle medie in cui tornavano da scuola e guardavano abito da sposa cercasi - robertorotondo : Milano, due amiche uccise da un pirata della strada mentre pagavano al casello. L'uomo era appena stato in una clin… - Tonydisante : @Fiorellissimo @c_appendino 1) è stata sbagliata la quota 110, 90 era meglio, avrebbe costretto proprietari e tecni… -