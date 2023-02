Torino rischia con la Cremonese | rimedia Singo a pochi minuti dalla fine

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Occasione persa per il, che pareggia in casa per 2-2 contro il fanalino di coda. Il vantaggio di Sanabria sembra mettere le cose a posto, ma ci vuole una zampata nel finale diper evitare il ko dopo le reti di Tsadjout e Valeri che sembravano addirittura poter regalare i tre punti agli ospiti. La prima grande chance arriva al quarto d'ora ed è per i granata. Miranchuk si libera di un uomo e verticalizza per Sanabria, che a tu per tu con Carnesecchi gli calcia però addosso vanificando il tutto.istanti dopo, Karamoh manda alle stelle una conclusione ravvicinata. I padroni di casa attaccano e al 39? conquistano un calcio di rigore, quando Sernicola atterra in area Ilic. Dal dischetto si presenta Sanabria, che spiazza Carnesecchi e porta in vantaggio i suoi. E' l'1-0 con cui le due ...