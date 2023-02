Torino, Juric: «Questa squadra ha limiti di fisicità e li paghiamo» (Di martedì 21 febbraio 2023) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. Le dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. PAROLE – «Questa squadra ha limiti di fisicità e li paghiamo. Se non vinci i contrasti, la palla rimane lì e hanno fatto due gol. Buongiorno ha dato un’altra struttura. L’analisi è banale, la prestazione è tra le migliori di quest’anno. A volte andiamo anche oltre, ci mancavano quattro giocatori e sono molto soddisfatto. Ilic? Per essere la prima, non è al massimo ma sono soddisfatto. Vedo cosa potrebbe darci, il rigore guadagnato è sinonimo di talento. Ora deve lavorare e conoscere i compagni, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. Le dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. PAROLE – «hadie li. Se non vinci i contrasti, la palla rimane lì e hanno fatto due gol. Buongiorno ha dato un’altra struttura. L’analisi è banale, la prestazione è tra le migliori di quest’anno. A volte andiamo anche oltre, ci mancavano quattro giocatori e sono molto soddisfatto. Ilic? Per essere la prima, non è al massimo ma sono soddisfatto. Vedo cosa potrebbe darci, il rigore guadagnato è sinonimo di talento. Ora deve lavorare e conoscere i compagni, ...

