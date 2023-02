Toprak Razgatlioglu | clamoroso futuro in Ducati per il turco?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le critiche a Borgo Panigale di qualche mese fa. Un contratto in scadenza con Yamaha nel 2023 e quella voglia, mai sopita, di entrare nell’universo scintillante della MotoGP dopo l’esperienza, davvero positiva, in Superbike. Ilnon è certamente adesso per, ma è arrivato quasi alle soglie del domani. Le porte nel team giapponese, attualmente senza squadra satellite, sembrano essere chiuse, così potrebbe essere proprio la grande rivalea regalare aluna chance nella classe regina: magari in Pramac Racing? Le ultime dichiarazioni die quel risvolto che potrebbe spingerlo nella flotta rossa della MotoGP (Credit foto – pagina Facebook Everything Moto Racing)“Non capisco, laha una moto ...