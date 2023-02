(Di martedì 21 febbraio 2023)è stato uno degli eventi iconici del 2022. Lo show in collaborazione tra AEW e NJPW, nonostante alcune importanti defezioni come quelle di Danielson, CM Punk e Kenny Omega, ha portato diversi soldi nelle tasche delle due promotion e quest’ultime starebberoad una seconda edizione del PPV, secondo le parole dello stesso. 1 milione di euro circa di botteghino e 5 milioni dagli acquisti in PPV. Questi enormi risultati stanno spingendo le due promotion a lavorare duramente ed a collaborare in maniera ancora più stretta. Intervistato dal podcast The Kliq, il presidente AEWhato la lavorazione alla seconda edizione di quest’evento crossover, anche se non ci è stata ancora comunicata una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Tony Khan conferma Forbidden Door II: 'Ci stiamo lavorando' - MrZipparelli : @Leo____26 Quando cazzo non sopporto Tony Khan - TSOWrestling : La famiglia Khan pronta all'investimento nel nostro paese #TSOW #TSOS - Curci_Andrea : @Moussolinho @matiofubol Tony Khan dopo aver scoperto che dovrà gestire AEW, i Jaguars, il Fulham e adesso anche la… - Lleida21 : @Moussolinho @matiofubol Tra AEW, Jaguars e Fulham, a Tony Khan manca solo un’altra squadra da gestire per passare… -

Bandecchi lo aveva già detto di volersi disfare della Ternana, ed in effetti la notizia di ieri è quella che c’è un reale interessamento all’acquisto da parte di Shahid Khan, imprenditore nel mondo de ...Khan possiede anche i Jacksonville Jaguars della NFL, che ha acquistato nel 2012, e la squadra di calcio del Regno Unito Fulham, acquistata nel 2013. Lui e suo figlio, Tony, hanno lanciato All Elite ...