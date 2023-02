Tom Sizemore ricoverato in gravi condizioni per un aneurisma al cervello | l’attore si è sentito male nella sua casa di Los Angeles

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tominper unal, indimenticabile coprotagonista di Salvate il soldato Ryan si èsuadi Loslo scorso sabato alle due di notte.ha 61 anni e tra gli anni Novanta e primi Duemila è apparso in numerosissimi titoli di azione e guerra come eccellente co-protagonista, tra questi: Heat di Michael Mann, Point Break di Kathryn Bigelow, Black hawk down di Ridley Scott, Pearl Harbour di Michael Bay.ha anche avuto una vita personale estremamente travagliata a partire da una prolungata e conclamata tossicodipendenza che non ha mai visto la fine ...

Un portavoce: "La famiglia è al corrente della situazione e aspetta aggiornamenti". L'attore, celebre per aver vestito i panni del sergente Mike Horvath nel film di Steven Spielberg "Salvate il Soldato Ryan", in cui ha recitato accanto a Tom Hanks, è ricoverato in gravi

Tom Sizemore è ricoverato in gravi condizioni per un aneurisma al cervello. L'attore, indimenticabile coprotagonista di Salvate il soldato Ryan si è sentito male nella sua casa di Los Angeles lo scors