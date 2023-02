Tocca una scultura di Jeff Koons e la fa cadere: in frantumi opera da 40mila euro (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scultura di Jeff Koons dal valore di 42mila dollari (circa 40mila euro) è rovinosamente caduta dal piedistallo su cui era stata posta. Una donna, ospite di un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, ha Toccato più volte l’opera – forse incuriosita dal fatto che sembrasse un palloncino – e l’ha fatta rovinare al suolo. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Unadidal valore di 42mila dollari (circa) è rovinosamente caduta dal piedistallo su cui era stata posta. Una donna, ospite di un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami, hato più volte l’– forse incuriosita dal fatto che sembrasse un palloncino – e l’ha fatta rovinare al suolo. La L'articolo proviene da Inews24.it.

