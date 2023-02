(Di martedì 21 febbraio 2023) «Non permetterò che la storia di mia figlia venga insabbiata. Ormai vivo solo per questo». Non ha intenzione di arrendersi Teresa Giglio, mamma di, la ragazza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La27ora : RT @Corriere: Tiziana Cantone, la madre: «Mai creduto che si fosse suicidata. Ma ancora non ci sono colpevoli» - Corriere : Tiziana Cantone, la madre: «Mai creduto che si fosse suicidata. Ma ancora non ci sono colpevoli» - ScorpioAngel_ : RT @VesuvioLive: Tiziana Cantone, la madre sulla riapertura delle indagini: “Non si è uccisa, voglio i colpevoli” - VesuvioLive : Tiziana Cantone, la madre sulla riapertura delle indagini: “Non si è uccisa, voglio i colpevoli” - corrmezzogiorno : #Napoli La madre di Tiziana Cantone: «È stata uccisa, voglio la verità» -

, la madre sulla riapertura delle indagini. ' Sono stata molto contenta quando ho appreso questa notizia: è una magra consolazione, ma rappresenta per me pur sempre una boccata d'...'Non permetterò che la storia di mia figlia venga insabbiata. Ormai vivo solo per questo'. Non ha intenzione di arrendersi Teresa Giglio , mamma di, la ragazza vittima di revenge porn trovata morta nella sua abitazione nel 2019. La riapertura del caso sul decesso di sua figlia 'è una magra consolazione - osserva - ma per me è una ...

Tiziana Cantone, la madre: «Mai creduto che si fosse suicidata. Ma ancora non ci sono colpevoli» Corriere del Mezzogiorno

Tiziana Cantone, la madre sulla riapertura delle indagini: “Non si è ... Vesuvio Live

Tiziana Cantone, l’urlo della madre: «Fu uccisa: ora voglio i colpevoli» ilmattino.it

Tiziana Cantone: il Gip ordina nuove indagini alla Procura Virgilio

Omicidio del panettiere di Giffoni: moglie e figlio a processo Virgilio

Il giudice ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione, puntando l’attenzione su alcune anomalie emerse al termine delle indagini: la posizione di Tiziana, in ginocchio e con le gambe ...Fin dall’inizio la madre di Tiziana Cantone non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio: “Perché all’epoca non hanno preso i reperti Perché non è venuto il pm sul posto Perché non hanno fatto ...