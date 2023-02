Tiro a segno | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | l’indiano Patil vince il concorso di carabina 10m

(Di martedì 21 febbraio 2023) A Il, prosegue a ritmo serrato la seconda tappa delladel. Oggi è stata la volta nelindividuale maschile di10m ad aria compressa. Ecco come sono andate le cose. La vittoria è andata appannaggio delRudrankksh Balasaheb, il campione delin carica della specialità, che nella finalissima ha regolato 16-8 la sorpresa tedesca rappresentata da Maximilian Ulbrich. Sul terzo gradino del podio invece, ci è finito il croato Miran Maricic, che nel Ranking Match precedente alla finalissima aveva fatto segnare il terzo punteggio assoluto. In casa Italia, infine, vi sono da registrare il 16esimo posto di Danilo Dennis Sollazzo, il 50esimo di Simon Weithaler e il 57esimo di Michele ...

Era dotato di classe, tecnica, capacità di inserimento, avevo un incredibiledalla distanza. È ...- 98 con il Parma esordisce in Champions League con 6 presenze all'attivo senza andare a. ...Dopo il successo nella Mixed Team di carabina 10m, l'India concede il bis nella carabina maschile 10m nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 didi scena al Cairo (Egitto). La vittoria è andata al 19enne Rudrankksh Balasaheb Patil , che ha sconfitto il tedesco Maximilian Ulbrich 16 - 8 nella finale per l'oro. Grazie a questa ...

A Il Cairo, prosegue a ritmo serrato la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023. Oggi è stata la volta nel concorso individuale maschile di carabina 10m ad aria compressa. Ecco come sono andate le co ...