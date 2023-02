Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : Tim: Kkr proroga offerta di un mese, fino al 24 marzo - RaiNews : Tim informa di aver ricevuto una lettera da KKR con cui la stessa ha prorogato il termine di tale offerta al 24 mar… - infoiteconomia : Tim, Kkr proroga l’offerta sulla rete su richiesta del governo - apsny_news : Tim: Kkr proroga offerta di un mese, fino al 24 marzo – Economia - infoiteconomia : Tim, Kkr e Governo al lavoro per un'offerta unica sulla rete -

Su richiesta del governo il fondo ha prorogato il termine fino al 24 marzo. Ora c'è la possibilità 'di effettuare una analisi congiunta'informa di aver ricevuto una lettera dacon cui la stessa ha prorogato il termine di tale offerta al 24 marzo 2023. Il Governo ha chiesto "di disporre di ulteriori quattro settimane per ...

Tim vola in Borsa e valuta l'offerta di Kkr AGI - Agenzia Italia

Il governo boccia la prima offerta di Cdp sulla rete unica la Repubblica

Rete Tim, il governo stringe: offerta Cdp concorrente o complementare a Kkr Il Sole 24 ORE

Si riapre la partita Telecom: gli americani di Kkr pronti all’offerta sulla rete Il Sole 24 ORE

Tim: proseguono i realizzi su slittamento offerta Cdp. La mossa di Vivendi e il parere degli analisti Altra partenza negativa per le azioni Telecom Italia, in flessione del 2,7% a 0,297 euro a… Leggi ...E' stata prorogata di quasi un mese l'offerta non vincolante di KKR, colosso americano da 460 miliardi di dollari, per Netco, in sostanza la rete di Tim - la parte del gruppo in cui sono confluiti gli ...