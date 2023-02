TicketOne, con Sanremo impennata dei concerti live, oltre 300 mila biglietti venduti (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono oltre 300mila i biglietti venduti su TicketOne durante la settimana del Festival di Sanremo 2023 oltre 261mila squadre sono state create nella Lega TicketOne di FantaSanremo, il gioco rappresentato da Wonka Talent che ha accompagnato la più famosa competizione musicale italiana. Quest’anno anche TicketOne ha partecipato al FantaSanremo, con la propria lega privata che si è anche classificata al terzo posto all’interno della Super Lega. TicketOne, Official Ticketing Partner del FantaSanremo, premierà entro il 28 febbraio i vincitori del concorso Partecipa e Vinci con TicketOne!, assegnando oltre 100 voucher ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono300sudurante la settimana del Festival di2023261squadre sono state create nella Legadi Fanta, il gioco rappresentato da Wonka Talent che ha accompagnato la più famosa competizione musicale italiana. Quest’anno ancheha partecipato al Fanta, con la propria lega privata che si è anche classificata al terzo posto all’interno della Super Lega., Official Ticketing Partner del Fanta, premierà entro il 28 febbraio i vincitori del concorso Partecipa e Vinci con!, assegnando100 voucher ...

