Ticket sanitari ed esenzioni | accertamenti e diffide anche per cittadini con pensioni minime

In questi ultimi mesi decine di migliaia di diffide sono state recapitate dalle ATS di alcune provincie lombarde, Bergamo compresa, a cittadini che a partire dal 2012 avrebbero goduto di esenzioni dal pagamento dei Ticket sanitari per prestazioni ambulatoriali o farmaceutiche pur non avendone avuto il diritto secondo le procedure burocratiche regionali. Le irregolarità sarebbero frutto di codici di esenzione in molti casi erroneamente attribuiti d'ufficio dall'amministrazione sanitaria, oppure a errori nella registrazione delle composizione dei nuclei familiari e delle relative posizioni reddituali, o alle difficoltà da parte di molti pensionati di districarsi nella selva di moduli e tipologie diverse di esenzione talvolta simili, ma con tetti di reddito diversi.

