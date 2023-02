Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Omicidio di Alatri, perquisizioni nelle case di 4 sospettati per la morte di Thomas Bricca - infoitinterno : Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri: le perquisizioni in casa di tre fratelli e del padre - infoitinterno : Omicidio di Thomas Bricca, caccia a pistola e scooter - infoitinterno : Omicidio Thomas Bricca, si cercano prove e indizi - infoitinterno : Alatri, lo zio di Thomas Bricca agli assassini: «Adesso costituitevi» -

Maxi blitz dei carabinieri con numerose perquisizioni per stanare l' omicida di. Ieri mattina, con l'intervento di un elicottero e dei Ris hanno setacciato il territorio di Alatri fino alla zona delle Fraschette. Perquisite le case di alcuni sospettati. L'obiettivo ...Le indagini sull'omicidio diad Alatri vanno verso una svolta. Gli investigatori, che hanno battuto una zona alla periferia della città, stanno cercando l'arma che ha ucciso il ragazzo. Per questo è stata anche ...

La morte di Thomas Bricca, blitz dei carabinieri ad Alatri Agenzia ANSA

Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri: le perquisizioni in casa di tre fratelli e del padre Open

Omicidio di Thomas Bricca, caccia a pistola e scooter: perquisite a Alatri le case dei fratelli indicati dai testimoni come sospettati Corriere Roma

Thomas Bricca ucciso ad Alatri, nuove perquisizioni: controlli su due fratelli ilmessaggero.it

Omicidio Thomas Bricca, perquisizioni a casa dei sospettati: i carabinieri cercano una pistola Repubblica Roma

Lorenzo Sabellico, lo zio di Thomas Bricca, il ragazzo di Alatri ucciso lo scorso 30 gennaio, sta lavorando per organizzare nei prossimi giorni una fiaccolata per tenere sempre alta ...Nessuna novità sull’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno eseguito controlli a tappeto nella zona delle Fraschette, ma non è emerso nessun nuovo elemento.