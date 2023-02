The Walking Dead: una foto annuncia l'inizio delle riprese dello spinoff su Rick e Michonne (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovi scatti dallo spin-off con Rick e Michonne di The Walking Dead mostrano il set, annunciando l'inizio della produzione. Dopo la conclusione di The Walking Dead nel 2022, sono stati annunciati anche una serie di progetti che proseguiranno le storie di alcuni dei protagonisti della saga. Fra questi troviamo lo spin-off incentrato su Rick Grimes e Michonne, attualmente atteso per il 2024, di cui sono ufficialmente iniziate le riprese, come rivelato dalle prime foto dal set. annunciato per la prima volta durante il Comic Con di San Diego la scorsa estate, lo spin-off di The Walking Dead con Rick (Andrew ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovi scatti dallo spin-off condi Themostrano il set,ndo l'della produzione. Dopo la conclusione di Thenel 2022, sono statiti anche una serie di progetti che proseguiranno le storie di alcuni dei protagonisti della saga. Fra questi troviamo lo spin-off incentrato suGrimes e, attualmente atteso per il 2024, di cui sono ufficialmente iniziate le, come rivelato dalle primedal set.to per la prima volta durante il Comic Con di San Diego la scorsa estate, lo spin-off di Thecon(Andrew ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventisei_marzo : RT @Il_Nerdastro: L'Amore al Tempo degli Zombie. Partite le riprese dello Spin-off Sequel di THE WALKING DEAD con Andrew Lincoln e Danai Gu… - QueenOfTWDU : RT @Il_Nerdastro: L'Amore al Tempo degli Zombie. Partite le riprese dello Spin-off Sequel di THE WALKING DEAD con Andrew Lincoln e Danai Gu… - Il_Nerdastro : L'Amore al Tempo degli Zombie. Partite le riprese dello Spin-off Sequel di THE WALKING DEAD con Andrew Lincoln e Da… - nottherealsof : io se vedo un ago infilato in un braccio: ?????? io che guardo budella e zombie sventrati in The Walking Dead: ???????????? - giorgiasdrafts : i primi due sono the walking il terzo è -