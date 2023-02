The Mandalorian sarà collegato ad altre serie tv di Star Wars: i dettagli (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto è pronto per il rilascio della terza stagione di The Mandalorian. Si tratta di una serie tv che ha portato grandi novità nel franchise di Star Wars. Prima di questo momento, infatti, nessun contenuto era stato ambientato subito dopo gli accadimenti de Il Ritorno dello Jedi. Il Nel corso di una recente intervista, Jon Favreau, nei panni di produttore e regista, ha rivelato che questa collocazione temporale sarà utilizzata anche per altri progetti. In particolare, saranno due le serie tv in questione: Ahsoka e Skeleton Crew. Più avanti, potrebbe esserci anche un interessante crossover. Stando alle sue parole, il team sta prestando massima attenzione all’intreccio dei diversi eventi. Nulla verrà lasciato al caso: Per capire cosa sta succedendo negli altri show o anche in Skeleton ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutto è pronto per il rilascio della terza stagione di The. Si tratta di unatv che ha portato grandi novità nel franchise di. Prima di questo momento, infatti, nessun contenuto era stato ambientato subito dopo gli accadimenti de Il Ritorno dello Jedi. Il Nel corso di una recente intervista, Jon Favreau, nei panni di produttore e regista, ha rivelato che questa collocazione temporaleutilizzata anche per altri progetti. In particolare, saranno due letv in questione: Ahsoka e Skeleton Crew. Più avanti, potrebbe esserci anche un interessante crossover. Stando alle sue parole, il team sta prestando massima attenzione all’intreccio dei diversi eventi. Nulla verrà lasciato al caso: Per capire cosa sta succedendo negli altri show o anche in Skeleton ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : The Mandalorian sarà collegato ad altre serie tv di Star Wars: i dettagli #DisneyPlus #DisneyPlusStar… - comingsoonit : Lo showrunner #JonFavreau svela che quarta stagione di #TheMandalorian è stata già scritta e incrocerà altre serie… - starwarsnewsit : Super novità su The Mandalorian Stagione 4, Boba Fett e Ahsoka - - Tania421987 : RT @DisneyStudiosIT: È tornato! Rivivi il viaggio di Grogu e Din Djarin nelle prime due stagioni di The Mandalorian, in attesa della stagio… - intheoutersp4ce : ho scoperto ora che tra 8 giorni esce la s3 di mandalorian, the girl (sempre la rincoglionita qui presente) was fla… -