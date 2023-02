The Mandalorian: la quarta stagione avrà un crossover con altri show di Star Wars (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau pare abbia rivelato qualche indiscrezione sulla quarta stagione e ha parlato dei prossimi crossover con Star Wars. The Mandalorian: indiscrezioni sul possibile crossover The Mandalorian è stata la prima storia di Star Wars ambientata subito dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, e quest’anno pare che questa fase diventerà ancora più importante per il franchise. Il 2023 vedrà il lancio di altre due serie televisive Disney+ in questo arco temporale di Star Wars, Ahsoka e Skeleton Crew. Infatti pare proprio che Lucasfilm stia preparando eventi crossover per il futuro. In una nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Lorunner di TheJon Favreau pare abbia rivelato qualche indiscrezione sullae ha parlato dei prossimicon. The: indiscrezioni sul possibileTheè stata la prima storia diambientata subito dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, e quest’anno pare che questa fase diventerà ancora più importante per il franchise. Il 2023 vedrà il lancio di altre due serie televisive Disney+ in questo arco temporale di, Ahsoka e Skeleton Crew. Infatti pare proprio che Lucasfilm stia preparando eventiper il futuro. In una nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomas1374 : RT @badtasteit: #TheMandalorian: Jon Favreau ha già scritto la stagione 4 - badtasteit : #TheMandalorian: Jon Favreau ha già scritto la stagione 4 - giuseppedelcu16 : ma tra 8 giorni esce The Mandalorian oooo - infoitcultura : The Mandalorian sarà collegato ad altre serie tv di Star Wars: i dettagli - tuttopuntotv : The Mandalorian sarà collegato ad altre serie tv di Star Wars: i dettagli #DisneyPlus #DisneyPlusStar… -