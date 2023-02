The Last of Us, Rutina Wesley sul ruolo di Maria: "Terrificante interpretare un personaggio del genere" (Di martedì 21 febbraio 2023) L'attrice ha ammesso di essersi sentita terrorizzata dall'interpretare un personaggio già così scolpito nella mente dei fan. Rutina Wesley ha interpretato Maria nel sesto episodio di The Last of Us e ha recentemente ammesso che assumere questo ruolo è stato qualcosa di Terrificante. "È Terrificante interpretare un personaggio già così scolpito nella mente dei fan, anche se si tratta di un videogioco", ha dichiarato l'attrice a Entertainment Weekly. "Ma ero anche pronta alla sfida di interpretarla a modo mio e di metterci la mia energia per vedere cosa ne avrebbe pensato la gente". Maria è la leader di un insediamento dove il Joel di Pedro Pascal trova suo fratello Tommy, interpretato da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) L'attrice ha ammesso di essersi sentita terrorizzata dall'ungià così scolpito nella mente dei fan.ha interpretatonel sesto episodio di Theof Us e ha recentemente ammesso che assumere questoè stato qualcosa di. "Èungià così scolpito nella mente dei fan, anche se si tratta di un videogioco", ha dichiarato l'attrice a Entertainment Weekly. "Ma ero anche pronta alla sfida di interpretarla a modo mio e di metterci la mia energia per vedere cosa ne avrebbe pensato la gente".è la leader di un insediamento dove il Joel di Pedro Pascal trova suo fratello Tommy, interpretato da ...

