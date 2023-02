The Last of Us | nel sesto episodio c' è una scena che avevano scartato per i videogiochi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sembra proprio che neldi Theof Us gli showrunner abbiano inserito unainizialmente pensata, e poi scartata, per i. Durante l'6 di Theof Us c'è una, in particolare, che avrebbe dovuto comparire anche nel primo videogioco e in seguito scartata. A quanto pare esistono ancora i suoi concept art originali. Nell'ultimodi Theof Us abbiamo visto Joel ed Ellie avanzare lungo il loro viaggio cercando in tutti i modi di raggiungere il posto in cui si trova Tommy (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione). Questa ricerca ( per chi non fosse in pari) li condurrà nelle terre selvagge del Wyoming, portandoci alla sequenza scartata in occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicofnt : @stebaraz @dianacalibana @lucianocapone @FPanunzi @ShooterHatesYou Vanno ancora in giro le cavolate sesquipedali di… - unapigna : Puntata 5 di The last of us posso dire? Bellissima - eeerieghost : non io che mi concentro su frasi tipo “THE GOVERNMENT ARE ALL NAZIS” e “this is a commune. we’re communists” perchè… - ch0iliz : the last of us è quella serie che ti prende il cuore e non te lo rida fini a quando non lo avrà ridotto a pezzi e n… - Recenserie : Ennesimo episodio che conferma la superiorità di #TheLastOfUs su qualsiasi altro adattamento videoludico. -

Basato sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, e adattato per lo schermo da Stephen Butchard (Bagdad Central,Kingdom), nominato ai ...Protagonista insieme a Bella Ramsey della serie televisiva del momento, ovveroof Us , Pedro Pascal tornerà presto a vestire i panni di Din Djarin nell'imminente terza stagione diMandalorian . In entrambi gli show, così come nel meno conosciuto film indipendente "...

The Last of Us: il nuovo episodio ha già mostrato uno dei personaggi più attesi della Stagione 2 Best Movie

The Last of Us: nell'episodio 6 un altro collegamento a Parte 2 BadTaste.it Cinema

The Last of Us: una nuova teoria virale rende il finale dell'episodio 5 ancora più straziante Best Movie

The Last of Us episodio 6, i fan notano un «errore» sfuggito a molti Spaziogames.it

The Last of Us, sesto episodio: quello che potreste non aver visto ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

It has been more than six weeks since police found the car that Constance Marten and Mark Gordon were believed to be travelling in. Police released two new clips of CCTV from 8 January, the last ...Adrian Wojnanowski tweeted on Monday that the Los Angeles Clippers plan on pairing two former Thunder stars. After completing his buyout with the Utah Jazz, Russell Westbrook plans to sign a deal with ...