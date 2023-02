The Last of Us: Gabriel Luna ha già le idee chiare per la stagione 2 (Di martedì 21 febbraio 2023) Gabriel Luna ha già le idee chiare per la stagione 2 di The Last of Us; cosa vorrà fare l'attore con il suo personaggio? Gabriel Luna,Tommy nella serie tv di The Last of Us, ha rivelato che ha già qualche idea per la seconda stagione. L'attore ha confessato di aver giocato entrambi i videogiochi da cui stanno traendo la nuova serie HBO, e che si è preparato per entrambe le parti ancor prima di lavorare alla storia attualmente in corso. Durante una recente intervista con EW, Gabriel Luna ha spiegato il suo punto di vista nei confronti di The Last of Us e del suo futuro, anticipando che ha già tentato di proporre qualche idea agli showrunner per quello che verrà: "Quando ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)ha già leper la2 di Theof Us; cosa vorrà fare l'attore con il suo personaggio?,Tommy nella serie tv di Theof Us, ha rivelato che ha già qualche idea per la seconda. L'attore ha confessato di aver giocato entrambi i videogiochi da cui stanno traendo la nuova serie HBO, e che si è preparato per entrambe le parti ancor prima di lavorare alla storia attualmente in corso. Durante una recente intervista con EW,ha spiegato il suo punto di vista nei confronti di Theof Us e del suo futuro, anticipando che ha già tentato di proporre qualche idea agli showrunner per quello che verrà: "Quando ...

