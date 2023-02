The Good Mothers uscita, trailer e tutto sulla serie Disney+ presentata a Berlino: “Raccontiamo l’Ndrangheta con occhi femminili” (Di martedì 21 febbraio 2023) The Good Mothers uscita sempre più vicina per l’attesissima serie Disney+ che racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Lo show è stato presentato come un vero e proprio evento mondiale alla “Berlinale series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove questa sera, martedì 21 febbraio, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Thesempre più vicina per l’attesissimache racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Lo show è stato presentato come un vero e proprio evento mondiale alla “Berlinales” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema didove questa sera, martedì 21 febbraio, ... TAG24.

