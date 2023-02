The Good Mothers, il trailer della serie originale in arrivo su Disney+ (Di martedì 21 febbraio 2023) con Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella e Micaela Ramazzotti Disney+ ha annunciato che la nuova serie originale italiana, The Good Mothers, debutterà il 5 aprile in Europa sulla piattaforma streaming, con tutti i sei episodi disponibili al lancio. La data è stata annunciata oggi durante la conferenza stampa che si è tenuta a Berlino in presenza di parte del cast e dei filmmaker. La serie targata Disney+, che racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, è infatti in concorso nella sezione “Berlinale series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove questa sera, martedì 21 febbraio, saranno presentati in anteprima mondiale i primi due ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) con Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella e Micaela Ramazzottiha annunciato che la nuovaitaliana, The, debutterà il 5 aprile in Europa sulla piattaforma streaming, con tutti i sei episodi disponibili al lancio. La data è stata annunciata oggi durante la conferenza stampa che si è tenuta a Berlino in presenza di parte del cast e dei filmmaker. Latargata, che racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, è infatti in concorso nella sezione “Berlinales” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove questa sera, martedì 21 febbraio, saranno presentati in anteprima mondiale i primi due ...

