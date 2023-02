The Athletic celebra Corvino, il diesse artista dello scounting “povero” (che ricorda Giuntoli) (Di martedì 21 febbraio 2023) Pantaleo Corvino lo diceva sempre ad Antonio Conte: “Puoi sposare la moglie sbagliata. Ma non puoi ingaggiare l’attaccante sbagliato”. La storia del direttore sportivo del Lecce raccontata da James Horncastle su The Athletic è vicina per assonanza, ma ovviamente non per proporzioni, a quella di Giuntoli al Napoli. Il giornale racconta dei tifosi del Lecce che in vista delle prudenziali manovre di mercato della società mandarono due teste di maiale mozzate al presidente Saverio Sticchi Damiani. “I tifosi non sapevano quasi nulla dei giocatori in arrivo. Erano sconosciuti: minuscoli zambiani che giocavano in Israele, gambiani con esperienza in Svizzera, un attore bambino diventato portiere chiamato Wladimiro e un muscoloso bracciante delle divisioni inferiori che sembra un personaggio d’azione”. Quest’ultimo identikit è abbastanza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Pantaleolo diceva sempre ad Antonio Conte: “Puoi sposare la moglie sbagliata. Ma non puoi ingaggiare l’attaccante sbagliato”. La storia del direttore sportivo del Lecce raccontata da James Horncastle su Theè vicina per assonanza, ma ovviamente non per proporzioni, a quella dial Napoli. Il giornale racconta dei tifosi del Lecce che in vista delle prudenziali manovre di mercato della società mandarono due teste di maiale mozzate al presidente Saverio Sticchi Damiani. “I tifosi non sapevano quasi nulla dei giocatori in arrivo. Erano sconosciuti: minuscoli zambiani che giocavano in Israele, gambiani con esperienza in Svizzera, un attore bambino diventato portiere chiamato Wladimiro e un muscoloso bracciante delle divisioni inferiori che sembra un personaggio d’azione”. Quest’ultimo identikit è abbastanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #TheAthletic celebra #Corvino, il diesse artista dello scounting 'povero' (che ricorda #Giuntoli) Il suo #Lecce di… - marcullo02 : RT @symdona: Strano, molto strano, che The Athletic si dedichi a questo ignoto dirigente sportivo e non a, chessò, Daniele Pradé - FormosoG : RT @jason05_: Non mi sarei mai aspettato di leggere 'sagne ncannulate' in un pezzo calcistico su The Athletic. Eppure è così. Che orgogli… - jason05_ : Non mi sarei mai aspettato di leggere 'sagne ncannulate' in un pezzo calcistico su The Athletic. Eppure è così. C… - symdona : Strano, molto strano, che The Athletic si dedichi a questo ignoto dirigente sportivo e non a, chessò, Daniele Pradé -