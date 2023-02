Test Medicina, aumentano i posti: ecco da quando e cosa cambia per gli aspiranti medici (Di martedì 21 febbraio 2023) I posti nelle facoltà di medicina delle università italiane aumenteranno. La promessa arriva dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che spiega il suo piano in un’intervista a la Repubblica e in un tweet fornisce alcuni dati. L’idea della ministra è di allargare l’ingresso alla facoltà di medicina, ma in maniera “programmata e sostenibile”. aumentano i posti per il Test di medicina Il ministero avrebbe già effettuato alcune stime per capire in che modo e di quanto possono aumentare i posti a medicina. Questi primi calcoli portano a ipotizzare un aumento dei posti, in totale in Italia, tra il 20% e il 30%. Il piano del ministero è già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Inelle facoltà didelle università italiane aumenteranno. La promessa arriva dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che spiega il suo piano in un’intervista a la Repubblica e in un tweet fornisce alcuni dati. L’idea della ministra è di allargare l’ingresso alla facoltà di, ma in maniera “programmata e sostenibile”.per ildiIl ministero avrebbe già effettuato alcune stime per capire in che modo e di quanto possono aumentare i. Questi primi calcoli portano a ipotizzare un aumento dei, in totale in Italia, tra il 20% e il 30%. Il piano del ministero è già ...

