Test del dna sulla ragazza che afferma di essere Angela Celentano: diffusi i risultati (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza sudamericana che asseriva di essere la bimba scomparsa sul Monte Faito non è Angela Celentano. Il verdetto, senza appello, è arrivato dal Test del Dna risultato negativo che ha comparato tracce biologiche della giovane sudamericana che si ipotizzasse fosse Angela Celentano e la bimba scomparsa a 3 anni il 10 agosto del 1996 durante una gita a Vico Equense, in provincia di Napoli. A rendere noto l'esito dell'esame è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di bambina, assieme al team di consulenti che coordina: l'avvocato Enrica Visconti, il generale Luciano Garofano e il social team della 'Manisco World', presieduto da Virginia Adamo. Il team ha appreso "da poche ore" che "dalla comparazione tra il Dna dei signori Celentano e ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Lasudamericana che asseriva dila bimba scomparsa sul Monte Faito non è. Il verdetto, senza appello, è arrivato daldel Dna risultato negativo che ha comparato tracce biologiche della giovane sudamericana che si ipotizzasse fossee la bimba scomparsa a 3 anni il 10 agosto del 1996 durante una gita a Vico Equense, in provincia di Napoli. A rendere noto l'esito dell'esame è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di bambina, assieme al team di consulenti che coordina: l'avvocato Enrica Visconti, il generale Luciano Garofano e il social team della 'Manisco World', presieduto da Virginia Adamo. Il team ha appreso "da poche ore" che "dalla comparazione tra il Dna dei signorie ...

