Tessa Gelisio ai fornelli pensando green | “L’alimentazione corretta fa bene alla salute e al Pianeta”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 21 febbraio 2023) La grande coscienza ambientalista e salutista l’ha acquisita sin da ragazzina. Quando ancora minorenne era attivista del Wwf e in estate trascorreva parte delle vacanze al Centro Carapax di Massa Marittima dove accudiva gli animali.a 19 anni ha lasciato Rosignano Marittimo per Milano dove si è laureata in Scienze ambientali, è diventata giornalista di temi ambientali e conduce programmi come “Cotto e mangiato” su Italia 1 dove oltre alle ricette semplici e salutistiche si danno consigli sul mangiar, presidente di “For Planet” Onlus, è un personaggio televisivo ma anche social. Sempre prodiga di consigli che il pubblico che la segue (500mila followers tra Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube) apprezza come gli interventi sul blog “Ecocentrica” che è ...