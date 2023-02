Terzo Polo: Scalfarotto, 'partito unico? Iniziamo da gruppi in regione' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Dice bene Tommaso Pellegrino: per la fondazione del partito nuovo che nasce su iniziativa di Azione e Italia Viva cominciamo creando subito gruppi comuni nelle regioni e negli enti locali come abbiamo già fatto con successo in Parlamento”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Dice bene Tommaso Pellegrino: per la fondazione delnuovo che nasce su iniziativa di Azione e Italia Viva cominciamo creando subitocomuni nelle regioni e negli enti locali come abbiamo già fatto con successo in Parlamento”. Cosi Ivan, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.

