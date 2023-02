Terremoto Siria, adottata dallo zio la piccola Aya: era nata sotto le macerie (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ stata adottata dallo zio la piccola Aya, la bimba nata sotto le macerie di un palazzo crollato in Siria per il devastante Terremoto del febbraio scorso. Migliaia di persone si erano offerte di adottare la neonata, che era ancora legata alla madre dal cordone ombelicale quando è stata salvata a Jindires, città controllata dall’opposizione nella provincia di Idlib, vicino al confine turco. La piccola è stata dimessa dall’ospedale in buona salute ed è stata adottata dopo un esame del Dna che ha confermato la parentela. La bimba ora prende il nome dalla sua defunta madre Afraa. Poco dopo essere stata salvata, i funzionari l’avevano chiamata Aya, che significa miracolo in arabo. “E’ una ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ statazio laAya, la bimbaledi un palazzo crollato inper il devastantedel febbraio scorso. Migliaia di persone si erano offerte di adottare la neo, che era ancora legata alla madre dal cordone ombelicale quando è stata salvata a Jindires, città controllata dall’opposizione nella provincia di Idlib, vicino al confine turco. Laè stata dimessa dall’ospedale in buona salute ed è statadopo un esame del Dna che ha confermato la parentela. La bimba ora prende il nome dalla sua defunta madre Afraa. Poco dopo essere stata salvata, i funzionari l’avevano chiamata Aya, che significa miracolo in arabo. “E’ una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Terribile! Un'altra pesante scossa di terremoto in #Turchia, questa sera ad Hatay. Magnitudo 6.4, nel distretto di… - Agenzia_Ansa : Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Turchia e Siria #ANSA - RaffaeleFitto : Non c'è tregua per le popolazioni di #Turchia e #Siria. La nuova violenta scossa di #Terremoto ha fatto crollare al… - eunewsit : RT @RaffaeleFitto: Guardando al prossimo Consiglio europeo, ma senza dimenticare di dare rapido seguito alle decisioni del Consiglio di feb… - Tizio8020 : RT @ross2045: Una cosa la voglio dire. Israele che lancia bombe sulla Siria, appena colpita da un terremoto devastante, mi fa orrore. Ma, p… -