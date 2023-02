Terremoto Siria, 5 morti e 500 feriti per le due nuove scosse (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte in Siria a causa delle nuove scosse che hanno colpito la regione di confine turco-Siriana: due sismi, di magnitudo 6,4 e 5,8 gradi della scala Richter hanno colpito a tre minuti di distanza la regione meridionale della Turchia, con epicentro nel distretto di Samandag, nella provincia turca di Hatay, con effetti che sono stati avvertiti in Siria, Israele, Iraq, Libano e territori palestinesi. Tra le vittime un bambino della città costiera di Tartus, morto per un attacco di cuore, secondo Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatorio Siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Nelle città Siriane di Aleppo, Tartus, Hama e Latakia, gli abitanti sono stati presi dal panico e sono saltati giù dai tetti e dai balconi ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte ina causa delleche hanno colpito la regione di confine turco-na: due sismi, di magnitudo 6,4 e 5,8 gradi della scala Richter hanno colpito a tre minuti di distanza la regione meridionale della Turchia, con epicentro nel distretto di Samandag, nella provincia turca di Hatay, con effetti che sono stati avvertiti in, Israele, Iraq, Libano e territori palestinesi. Tra le vittime un bambino della città costiera di Tartus, morto per un attacco di cuore, secondo Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatoriono per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Nelle cittàne di Aleppo, Tartus, Hama e Latakia, gli abitanti sono stati presi dal panico e sono saltati giù dai tetti e dai balconi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Non dimentichiamo chi soffre. Penso alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto; al caro popol… - MarianoGiustino : Terribile! Un'altra pesante scossa di terremoto in #Turchia, questa sera ad Hatay. Magnitudo 6.4, nel distretto di… - MSF_ITALIA : Un nostro convoglio umanitario, formato da 14 camion, è entrato oggi in #Siria nord-occidentale dalla #Turchia Tr… - StexTheSouthern : RT @itsmeback_: Entro il 2023 a Zelensky 48 miliardi in armi. Per il terremoto in Siria e Turchia 0,5 miliardi. - cyrd74 : RT @FmMosca: TERREMOTO IN TURCHIA (IERI) Ieri prima del terremoto che ha colpito la zona di confine fra Siria e Turchia sono state avvista… -