Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 in provincia di Macerata (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata all'1:07 nel centro delle Marche, in provincia di Macerata. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni di Treia e Pollenza. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Unadidi3.8 è stata registrata all'1:07 nel centro delle Marche, indi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni di Treia e Pollenza. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Terribile! Un'altra pesante scossa di terremoto in #Turchia, questa sera ad Hatay. Magnitudo 6.4, nel distretto di… - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non… - RaffaeleFitto : Non c'è tregua per le popolazioni di #Turchia e #Siria. La nuova violenta scossa di #Terremoto ha fatto crollare al… - Alina29430216 : RT @La_Piera7: Video riprende scossa in #Turchia. Qualcuno mi spieghi i bagliori in concomitanza della scossa! Stessa cosa era successa nel… - MenegazziMarina : RT @La_Piera7: Video riprende scossa in #Turchia. Qualcuno mi spieghi i bagliori in concomitanza della scossa! Stessa cosa era successa nel… -