Terremoto oggi Macerata: epicentro, magnitudo e ultime notizie (Di martedì 21 febbraio 2023) Terremoto oggi Macerata – Una scossa di Terremoto si è verificata alle ore 01.07 nelle Marche. La magnitudo del sisma si attesta a 3.8 gradi ed è stato localizzato a Treia, in provincia di Macerata, a 9 chilometri di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il Terremoto è stato avvertito distintamente nella regione, con segnalazioni che giungono anche a Fermo, Jesi, Ancona, Ascoli Piceno e numerosi altri comuni delle Marche. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.8 ore 01:07 IT del 21-02-2023 a 3 km SE Treia (MC) Prof=9Km #INGV 34161341 https://t.co/kwcp8rWcRX — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 21, 2023 Numerose le segnalazioni dei cittadini sui social, in ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023)– Una scossa disi è verificata alle ore 01.07 nelle Marche. Ladel sisma si attesta a 3.8 gradi ed è stato localizzato a Treia, in provincia di, a 9 chilometri di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Ilè stato avvertito distintamente nella regione, con segnalazioni che giungono anche a Fermo, Jesi, Ancona, Ascoli Piceno e numerosi altri comuni delle Marche. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #ML 3.8 ore 01:07 IT del 21-02-2023 a 3 km SE Treia (MC) Prof=9Km #INGV 34161341 https://t.co/kwcp8rWcRX — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 21, 2023 Numerose le segnalazioni dei cittadini sui social, in ...

