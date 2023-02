Terremoto, nuove scosse e ancora vittime in Turchia e Siria (Di martedì 21 febbraio 2023) Due scosse di Terremoto nella provincia di Hatay nella serata di lunedì 20 febbraio. Ci sono persone rimaste intrappolate fra quelle che erano già macerie dopo il sisma del 6 febbraio. Centinaia i feriti Leggi su vanityfair (Di martedì 21 febbraio 2023) Duedinella provincia di Hatay nella serata di lunedì 20 febbraio. Ci sono persone rimaste intrappolate fra quelle che erano già macerie dopo il sisma del 6 febbraio. Centinaia i feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Nuove forti scosse di terremoto nel sud della Turchia, tre morti e oltre 200 feriti | Cinque vittime anche in Siria… - Agenzia_Italia : Nuove scosse di terremoto in Turchia, altri morti e feriti ?? - faustalissia : RT @P_M_1960: In Turchia è salito ad almeno 6 morti e 294 feriti il bilancio delle 2 nuove forti scosse di terremoto avvenute ieri nella pr… - momara98718490 : RT @mondoterremoti: Uno dei primi video del violento #terremoto di magnitudo 6.3 che questo pomeriggio è avvenuto al confine tra #Turchia e… - vvoxonline : #terremototurchia: ancora scosse, morti e feriti -