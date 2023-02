Terremoto nelle Marche, avvertito in tutto il centro Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte nelle Marche. La scossa, di magnitudo 3.8, è stata avvertita maggiormente a Macerata. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv),l’ipocentro è avvenuto a 9 chilometri di profondità. L’epicentro è in una zona tra i comuni di Treia e Pollenza. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Dopo qualche ora dal primo sisma, una seconda scossa di Terremoto è stata registrata La scossa pare sia stata avvertita anche in altre zone del centro Italia tra cui a Siena, dove si ha avuto un magnitudo di 2.5. Il Terremoto, che ha colpito maggiormente le Marche, è stato avvertito a Corridonia, Colbuccaro, ... Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) Una scossa diè stata registrata nella notte. La scossa, di magnitudo 3.8, è stata avvertita maggiormente a Macerata. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv),l’ipoè avvenuto a 9 chilometri di profondità. L’epiè in una zona tra i comuni di Treia e Pollenza. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Dopo qualche ora dal primo sisma, una seconda scossa diè stata registrata La scossa pare sia stata avvertita anche in altre zone deltra cui a Siena, dove si ha avuto un magnitudo di 2.5. Il, che ha colpito maggiormente le, è statoa Corridonia, Colbuccaro, ...

