Terremoto nel Maceratese, scossa di magnitudo 3.8 (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv nella notte nel Maceratese. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 1.07, sono stati Treia e Pollenza (Macerata). Nella stessa zona un'altra scossa, di magnitudo 2.5, è stata registrata alle ore 4.42.

