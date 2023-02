Terremoto in Turchia, un nuovo pericoloso sisma (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il dramma delle scorse settimane, due sisma, di 6.4 e 5.8,hanno colpito la Turchia, provocando nuovi morti e feriti. Le due scossesi sono verificate alle 20.04 e alle 20.07 ora locale del 20 febbraio. Il bilancio parla di almeno sei morti e circa 300 feriti. Il sisma è stato avvertito non solo nelle vicine province siriane, ma anche a Cipro, in Libano, Iraq, Palestina, Israele fino all’Egitto. La regione turca più colpita è nuovamente Hatay. La tv di Stato Trt ha fatto sapere che continuano le ricerche per tentare di salvare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di alcuni edifici crollati. In Siria, secondo il gruppo dei soccorritori dei Caschi Bianchi, le persone rimaste ferite nel nord-ovest del Paese a causa delle due nuove scosse sarebbero oltre 130. Subito dopo le scosse, che hanno provocato nuovi ... Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il dramma delle scorse settimane, due, di 6.4 e 5.8,hanno colpito la, provocando nuovi morti e feriti. Le due scossesi sono verificate alle 20.04 e alle 20.07 ora locale del 20 febbraio. Il bilancio parla di almeno sei morti e circa 300 feriti. Ilè stato avvertito non solo nelle vicine province siriane, ma anche a Cipro, in Libano, Iraq, Palestina, Israele fino all’Egitto. La regione turca più colpita è nuovamente Hatay. La tv di Stato Trt ha fatto sapere che continuano le ricerche per tentare di salvare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di alcuni edifici crollati. In Siria, secondo il gruppo dei soccorritori dei Caschi Bianchi, le persone rimaste ferite nel nord-ovest del Paese a causa delle due nuove scosse sarebbero oltre 130. Subito dopo le scosse, che hanno provocato nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : L’#ASRoma sposa l’iniziativa dell’Adana Demirspor a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia… - tvdellosport : TRIBUTO AD ATSU ?? Durante Ajax-Sparta Rotterdam, Mohammed #Kudus dopo aver segnato su calcio di punizione, ha esu… - Pontifex_it : Non dimentichiamo chi soffre. Penso alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto; al caro popol… - McarocaDel : RT @CYworldteam: ?????? TV Sorrisi e Canzoni #CanYaman e Ferzan Ozpetek sono in prima linea per raccogliere fondi e aiutare il Paese devasta… - Magda_lenaRo : RT @Clemy_18: Buongiorno ?? Il mio cuore è sempre con le persone colpite dal terremoto. Una preghiera per Turchia e Siria.???????????? #PrayersFor… -