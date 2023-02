Terremoto in Turchia, Roma vicina alla popolazione: ecco come aiutare (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Terremoto in Turchia è sicuramente una delle catastrofi naturali più critiche di questi ultimi tempi, che ha già fatto tantissime vittime. Un’ennesima scossa, tremenda, di magnitudo 6.3, si è registrata alle 18.04 ora italiana in Turchia nelle giornata di ieri. Il primo bollettino è di tre morti e 213 feriti. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 10 km e si sarebbe verificato a circa 32 chilometri da Antiochia in Turchia. Terremoto tra Turchia e Siria oggi: oltre 900 morti, ultime news Terremoto in Turchia, Roma in aiuto alle popolazioni in difficoltà Per tale ragione, e per sostenere un territorio letteralmente flagellato dal cataclisma la Protezione Civile, con il sostegno delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilinè sicuramente una delle catastrofi naturali più critiche di questi ultimi tempi, che ha già fatto tantissime vittime. Un’ennesima scossa, tremenda, di magnitudo 6.3, si è registrata alle 18.04 ora italiana innelle giornata di ieri. Il primo bollettino è di tre morti e 213 feriti. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 10 km e si sarebbe verificato a circa 32 chilometri da Antiochia intrae Siria oggi: oltre 900 morti, ultime newsinin aiuto alle popolazioni in difficoltà Per tale ragione, e per sostenere un territorio letteralmente flagellato dal cataclisma la Protezione Civile, con il sostegno delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : L’#ASRoma sposa l’iniziativa dell’Adana Demirspor a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia… - tvdellosport : TRIBUTO AD ATSU ?? Durante Ajax-Sparta Rotterdam, Mohammed #Kudus dopo aver segnato su calcio di punizione, ha esu… - DPCgov : Unità di Crisi in collegamento con team di #protezionecivile italiano in #Turchia. Dopo la scossa di #terremoto di… - Marisab79879802 : RT @La_Piera7: Video riprende scossa in #Turchia. Qualcuno mi spieghi i bagliori in concomitanza della scossa! Stessa cosa era successa nel… - giacrival : RT @World24New: Dopo 6 giorni sotto le macerie, accanto alla madre e alla sorella morta, il piccolo Gade abbraccia finalmente il padre. ...… -