Terremoto in Turchia e Siria: nuove scosse, morti e feriti. Erdogan: “Faremo città in montagna” (Di martedì 21 febbraio 2023) L’incubo del Terremoto non dà tregua alla Turchia. È salito ad almeno 6 morti e 294 feriti il bilancio delle due nuove forti scosse della sera del 20 febbraio nella provincia sudorientale di Hatay, al confine con la Siria. Lo rende noto la tv di Stato Trt, facendo sapere che continuano le ricerche per tentare di salvare persone rimaste intrappolate sotto le macerie di alcuni edifici crollati. Un uomo affranto dopo il nuovo Terremoto ad Hatay, Turchia, 20 febbraio 2023. Foto Ansa/Epa Erdem SahinTerremoto, due nuove scosse Tra i feriti 18 persone sono in condizioni gravi, ha fatto sapere il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca. Mentre è ancora vivo il trauma del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) L’incubo delnon dà tregua alla. È salito ad almeno 6e 294il bilancio delle duefortidella sera del 20 febbraio nella provincia sudorientale di Hatay, al confine con la. Lo rende noto la tv di Stato Trt, facendo sapere che continuano le ricerche per tentare di salvare persone rimaste intrappolate sotto le macerie di alcuni edifici crollati. Un uomo affranto dopo il nuovoad Hatay,, 20 febbraio 2023. Foto Ansa/Epa Erdem Sahin, dueTra i18 persone sono in condizioni gravi, ha fatto sapere il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca. Mentre è ancora vivo il trauma del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : L’#ASRoma sposa l’iniziativa dell’Adana Demirspor a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia… - tvdellosport : TRIBUTO AD ATSU ?? Durante Ajax-Sparta Rotterdam, Mohammed #Kudus dopo aver segnato su calcio di punizione, ha esu… - MarianoGiustino : Terribile! Un'altra pesante scossa di terremoto in #Turchia, questa sera ad Hatay. Magnitudo 6.4, nel distretto di… - acs_italia : RT @acs_italia: Le famiglie di #Aleppo tornano in macchina dopo le nuove violente scosse di #terremoto in #Siria e #Turchia. Si sono ritro… - santobreda : Alla Sign/fa Meloni era meglio una visita in Turchia ???? e Siria ???? martioriati dal terremoto e non ossequiare Zezl… -