Terremoto in Turchia | arrivata nave MSC con beni di prima necessità

È arrivata questa mattina, 21 febbraio, al porto di Iskenderun (Alessandretta) in Turchia, MSC Aurelia, la nave partita la mattina del 16 febbraio dal porto di Napoli carica di beni di prima necessità per supportare la popolazione dopo il devastante Terremoto in Turchia e Siria. L'iniziativa è stata coordinata dal Gruppo MSC e da MSC Foundation e organizzata insieme alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, coinvolgendo tutte le divisioni della compagnia in coordinamento con le Autorità turche, il Ministero degli Esteri Italiano e la Santa Sede. MSC Aurelia ha trasportato un carico di beni di prima necessità e articoli per il primo soccorso tra cui 22 pallet contenenti materiale medico per le ...

