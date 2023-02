Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse avvertite nella notte (Di martedì 21 febbraio 2023) Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: una scossa di Terremoto si è verificata all‘1.40 di questa notte, giovedì 21 febbraio. Segnalazioni arrivano da Bacoli e da Pozzuoli, nella frazione di Cigliano e Arco Felice. Tremano i Campi Flegrei, due scosse avvertite nella notte I sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato al vulcano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Trema ancora la terra nei: una scossa disi è verificata all‘1.40 di questa, giovedì 21 febbraio. Segnalazioni arrivano da Bacoli e da Pozzuoli,frazione di Cigliano e Arco Felice. Tremano i, dueI sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato al vulcano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ninhursag62 : @hogrbe Tu pensa ad un altro terremoto in Italia. L'Italia è tutta sismica, le case sono vecchie. Uno dei poù grand… - lorepas85 : Ed infine, ancora altri effetti del terremoto sul suolo, con spaccature che dividono campi agricoli, spostano ulive… - darkokerim : RT @marcofantasiatw: La Lega Volley F rinnova il proprio impegno per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Su tu… - Yellowsand0 : RT @marcofantasiatw: La Lega Volley F rinnova il proprio impegno per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Su tu… - marcofantasiatw : La Lega Volley F rinnova il proprio impegno per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Su… -