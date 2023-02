Terremoto a Macerata | lo sciame sismico dopo la scossa notturna

Leggi su open.online

(Di martedì 21 febbraio 2023) Unadidi magnitudo 3.8 è stata registrata all’1:07 nel centro delle Marche, in provincia di. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro a tra i comuni di Treia e Pollenza. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Laè stata seguita da unodi minore intensità. Il movimento tellurico più forte, di magnitudo 2,5, alle 4:42. L’epicentro di alcune scosse è stato registrato a Pollenza. Paura tra la popolazione, ma nessun danno, si apprende dai Comuni interessati. A Corridonia però oggi saranno chiuse le scuole per verifiche. La3.8 è stata avvertita anche a, dove la gente è scesa ...